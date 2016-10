Cinema listings

Your guide to what's on the big screen around the region this coming week.

Friday 7 October to Thursday 13 October

BEVERLEY PARKWAY

01482 968090.

Bridget Jones’s Baby: Daily: 12.10, 14.55 (subtitled Mon), 17.20, 20.20; The Magnificent Seven: Fri , Sat, Tues, Wed: 12.00, 17.50, 20.10. Sun: 12.00, 14.50, 20.10. Mon & Thurs: 12.00, 20.10; The Girl On The Train: Fri, Mon, Tues: 13.15, 15.210, 17.20, 20.30. Sat: 12.30, 15.10, 17.20, 20.30. Thurs: 13.30 (subtitled), 15.10, 17.20, 20.30; The Girl With All The Gifts: Fri, Mon-Thurs: 14.50; Kubo and The Two Strings: Sat & Sun: 10.00; Anthropoid: Thurs: 10.30 (senior Screen); Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children: Fri, Mon-Wed: 15.25, 17.00. Sat & Sun: 11.00, 15.25, 17.00. Thurs: 15.30, 17.00; Finding Dory: Sat & Sun: 10.15; Childhood Of A Leader: Sun: 17.30; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children 3D: Fri-Wed: 12.35, 19.55. Thurs: 12.50, 19.55; Mystery Movie: Mon: 20.15; Deepwater Horizon: Fri & Tues: 12.20, 14.50, 20.15. Sat & Sun: 12.20, 20.15. Mon: 12.20, 14.50. Wed & Thurs: 12.20, 14.50; Force Majeure: Thurs: 11.00 (parent & baby), 19.30; Swallows And Amazons: Thurs: 10.30 (senior Screen);Oasis - Supersonic: Daily: 17.45; Storks: Sat & Sun: 10.20, 15.00; Swiss Army Man: Fri, Tues, Thurs: 12.30, 18.15, 20.15. Sat & Sun: 18.15, 20.45. Mon: 12.30, 18.15. Wed: 12.30, 20.45; RSC - King Lear: Wed: 19.00; My Scientology Movie + Q & A: Mon: 19.30.

BRIDLINGTON FORUM

01262 676767

Bridget Jones’s Baby: Fri, Mon-Thurs: 13.45. Sat & Sun: 16.45, 19.45; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children: Fri, Mon-Thurs: 16.45. Sat & Sun: 10.45, 13.45; The Girl On The Train: Fri, Mon-Thurs: 13.30, 16.30, 19.30. Sat & Sun: 10.30, 13.30, 16.30, 19.30; Deepwater Horizon: Fri, Mon-Thurs: 14.00, 17.00, 20.00. Sat & Sun: 17.00, 20.00; Storks: Sat & Sun: 11.00, 14.00.

BRIDLINGTON, SPOTLIGHT

(Spa box office 01262 678258)

Met Opera Live - Tristan & Isolde: Sat: 17.00; Sleeping Beauty Ballet: Sun: 19.00.

MALTON, THE PALACE CINEMA

Box Office 01653 600008/ Info Line 01653 698899

The Girl On The Train: Daily: 14.00, 17.00, 19.45; Storks: Sat & Sun: 13.15, 15.10; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children: Daily: 13.30 (subtitled Tues), 19.30. Fri, Mon, Tues, thurs: 17.00. Wed: 17.00. Sat & Sun: 16.40; Bridget Jones’s Baby: Fri, Mon-Thurs: 13.45. Fri, Mon, Tues & Thurs: 17.00. Fri-Sun: 20.00. Mon-Thurs: 20.00.

POCKLINGTON ARTS CENTRE

01759 301547

David Brent - Life On The Road: Fri: 13.00, 19.30 Sat: 19.30.

SCARBOROUGH PLAZA

01723 507567

The Girl On The Train: Daily: 14.00, 17.00, 20.00; Pete’s Dragon: Sat and Sun: 11.30.

SCARBOROUGH, STEPHEN JOSEPH THEATRE

01723 370541

NT Live encore - The Threepenny Opera: Wed: 19.00 .

WHITBY, PAVILION THEATRE

01947 604855

Cafe Society: Fri: 14.30. Sun, Wed: 19.20; Ben Hur: Fri and Tues: 19.30. Sun: 14.30.

YORK REEL

01904 733633

Bridget Jones’s Baby: Sat and Sun: 11.30. Daily: 14.30, 17.30, 20.30; Deepwater Horizon: Fri, Tues-Thurs: 14.30, 17.20, 20.00 (subtitled). Sat and Sun: 15.20, 18.00, 20.40. Mon: 14.30, 20.00; Finding Dory: Sat and Sun: 13.00; The Girl On The Train: Daily: 12.40, 15.20, 18.00, 20.40; The Magnificent Seven: Fri, Mon-Thurs: 14.10, 17.10, 20.10. Sat and Sun: 17.10, 20.10; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children: Fri, Mon-Thurs: 14.20, 17.20, 20.20. Sat and Sun: 14.10, 17.00, 20.00; Kubo and The Two Strings: Sat and Sun: 10.40; Pete’s Dragon: Sat and Sun: 11.45; Storks: Sat and Sun: 10.30, 12.40, 14.50; The Secret Life Of Pets: Sat and Sun: 10.30.

MIDDLESBROUGH CINEWORLD

(0871 200 2000)

The Girl on the Train – Standard 11:30, 12:50, 14:10, 15:30, 16:50, 18:10, 19:50, 20:50.

Bridget Jones’s Baby – Standard 11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 20:30.

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children – Standard 11:45, 14:45, 17:45, 20:45. 3D 13:45, 16:45.

Deepwater Horizon – Standard 11:50, 13:00, 14:30, 15:40, 17:10, 18:20, 20:00, 21:00.

The Magnificent Seven – Standard 11:15, 14:15, 17:15, 20:20.

Don’t Breathe – Standard 12:50, 21:10.

Free State of Jones – Standard 13:10, 16:30, 19:40.

The Girl with All the Gifts – Standard 13:30, 18:30.

Blair Witch – Standard 16:15.

Swiss Army Man – Standard 11:10, 15:10, 17:40, 20:10.