Cinema listings

Your regional guide to what's on the big screen over the coming week.

Friday 18 November to Thursday 24 November

Bridlington Forum

01262 676767

Fantastic Beasts And Where To Find Them: Fri - Mon - Thur: 1.30 4.30, Sat, Sun: 10.30 4.30;Fantastic Beasts And Where to Find Them 3D: Fri, Mon - Thur: 13.30, 19.30, Sat, Sun: 13.30; Storks: Sat, Sun: 10.40, 13.40; A Street Cat Named Bob: Fri, Mon - Thur: 13.40 16.40 19.40, Sat, Sun: 16.40, 19.40; Trolls: Sat, Sun: 10.45, 13.45; Arrival: Fri, Mon - Thur: 13.45 16.45 19.45.

Beverley Parkway

01482 968090.

Fantastic Beasts And Where To Find them 3D: Fri - Sun: 11.20, 14.40, 18.00, 19.15, Mon, Tue: 13.00, 16.00, 19.00, Wed, Thur: 14.00, 17.00, 20.00, (2D): Fri, Sun: 10.20, 13.40, 17.00, 20.20, Sat: 10.20, 13.40, 16.15, 20.00, Mon, Tue: 14.00, 17.00, 20.00, Wed, Thur: 13.00, 16.00, 19.00; A Street Cat Named Bob: Fri: 13.00, 18.15; Sat: 18.05, Sun: 16.40, 18.15, Mon - Thur: 12.20, 18.00; Bridget Jones’s Baby: Fri: 19.50, Mon, Tue: 12.30, Wed: 15.20; Arrival: Fri: 11.45, 14.30, 17.15, 20.00, Sat: 15.20, 17.15, 20.15, Sun: 15.20, 17.45, 20.25; The Girl On The Train: Fri: 14.00, Sat, Thur: 19.45, Mon: 15.20, Wed: 12.40; Storks: Sat, Sun: 10.00, 12.15; Trolls: Fri: 16.50, Sat: 10.00, 14.30, Sun: 10.30, 14.20, Mon, Tue: 17.30; Doctor Strange 3D: Fri - Sun: 20.50; Doctor Strange 2D: Fri: 11.30, 14.15, 17.15, Sat: 13.30, Sun: 11.30, 17.15, Mon, Tue: 14.50, 19.45, Wed: 13.45, 18.10, Thur: 14.40, 18.10; Nocturnal Animals: Fri: 15.30, 20.40, Sun: 20.40, Mon, Wed: 20.30, tue: 13.00, 15.20; Bad Santa 2: Wed: 16.30, 20.45, Thur: 13.40, 15.55, 17.25, 20.45; The Accountant: Fri: 11.00, Sat: 20.35, Sun: 19.50, Mon: 17.20, Tue: 15.45, Wed, Thur: 15.10; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children: Sat: 12.30, Sun: 12.45; Finding Dory (Little Penguins): Sat, Sun: 10.15; Captain Fantastic, Ben Hur (Senior): Thur: 10.30; Swallows and Amazons: Thur: 11.15; Arrival (parent and baby): Thur: 11.00; Mystery Movie Monday: Mon: 20.15.

Malton, The Palace Cinema

Box Office 01653 600008/ Info Line 01653 698899

Fantastic Beasts And Where To Find Them: Fri, Mon - Thur: 13:30, Sat, Sun: 13.00, 19.45, Mon, Thur: 17.00, Tue, Wed: 19.45, Sat (Screen 3): 17.30; Fantastic Beasts And Where To Find Them 3D: Fri, Tue: 17.00, Sun: 17.30, Mon, Thur: 19.45, Wed: 16.45; Arrival: Fri, Sat, Tue: 20.00, Sun: 20.10, Mon, Wed, Thur: 13.30; Arrival (Screen 3): Fri, Tue: 13.30, Sat: 15.10, Sun: 15.30, Mon, Thur: 20.10, Wed: 18.00; A Street Cat Named Bob: Fri, Tue - subtitled: 13.45, Sun: 15.15, Mon, Thur: 20.00, Wed: 16.15; A Street Car Named Bob (Screen 3): Fri, Tue: 15.50, 20.10, Sat: 13.00, 20.10, Sun: 20.10, Mon, Thur: 13.45, 16.00, Wed: 13.45, 20.10; Storks: Sat, Sun: 11.00; Storks (Screen 3): Sun: 13.30; Doctor Strange: 4:45pm Friday, Mon, Tue, Thur: 16.45, Sun: 16.30; I Daniel Blake: Fri, Sun, Tue: 18.00; Mon, Thur: 18.10, Wed: 16.00.

Pocklington Arts Centre

01759 301547

Fantastic Beasts And Where To Find Them: Fri, Sat: 18.00, Sun: 16.00, Mon, Tue: 18.30, Tues:13.00, Wed: 19.0.

Scarborough, Plaza

01723 507567

Fantastic Beasts and Where To Find Them: Fri: 12.05 am. Fri - Thur: 13.00, 16.15, 19.30;Trolls: Sat, Sun 10.30.

Whitby Pavilion

01947 604855

The Girl On The Train: Fri: 14.30, 19.30; Storks: Sat: 14.30, Sun: 14.30; Alien: Sat: 21.00; The Girl On The Train: Sun: 19.30.

York City Screen 0871 902 5726

Fantastic Beasts And Where To Find Them: Fri: 10.50, 13.50, 17.10, 20.30, Sat: 10.50, 13.50, 17.10, 19.50, 20.30, Sun: 12.50, 16.10, 19.30, Mon: 11.45, 14.45, 18.30, 20.30, Tue: 11.40, 14.40, 17.40, Wed: 14.45, 18.00, Thur: 11.40, 14.40, 17.40, 20.40; Arrival: Fri: 12.50, 15.30, 18.10, Sat: 13.30, 16.05, 18.40, Sun: 11.30, 15.15, 17.00, Mon: 13.10, 15.35, 18.20, Tue: 13.15, 16.15, 18.50, 21.25, Wed: 12.45, 15.30, 18.10. 20.50; Nocturnal Animals: Fri: 12.30, 20.40, Sat: 11.40, 21.15, Sun: 20.30, Mon: 17.45, Tue: 15.50, Wed: 12.30, 17.50, Thur: 12.30; The Innocents: Fri: 15.15, 18.00, Sat: 14.20, Sun: 15.15, Mon: 10.40, 15.15, Tue: 10.40, 20.50,. Wed: 15.15, 21.00, Thur: 15.20, 18.10; Rastmouse Art and Ting: Fri: 11.30 (kids); Andre Rieu. Christmas With Andre: Sat:17.00; El Su: Sun: 13.00, Thur: 10.45; Paterson: Sun: 17.50; My Feral Heart: Sun: 20.00; Bad Santa 2: Mon: 21.30; Candyman: Mon: 20.40; Romeo & Juliet: Tue: 12.00; Desierto: Tue: 18.30; Fantastic Beasts And Where To Find them: Wed: 11.00; Les Contes D Hoffman: Wed: 12.00; The Wolf Man: Thur: 20.50; Your Name: Thur: 21.00.

Middlesbrough Cineworld

0871 2208000

Fantastic Beasts and Where to Find Them. Standard. 11:30, 12:30, 13:00, 14:40, 15:45, 16:20, 17:50, 19:00, 19:40, 20:10, 21:00, 22:00. 3D: 10.30, 12:00, 13:50, 15:15, 17:10, 18:30, 19:20, 20:30, 21:30. Arrival 12:40, 15:20, 18:10, 20:50. Doctor Strange 11:40, 14:30, 17:15, 20:00. Trolls 10:50, 13:10, 15:30, 17:50. A Street Cat Named Bob 11:30, 14:00, 19:30. The Accountant 14:20, 17:20, 20:20. Nocturnal Animals 13:40, 16:45 Jack Reacher: Never Go Back 11:00, 16:30 Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children 11:20.